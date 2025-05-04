جامعة القدس تستقبل أخصائي علم النفس أ.د. مروان الدويري وتعقد محاضرة "العقل المحاصر: أنماط التفكير المعيقة لنهضة المجتمع العربي"

وطن: استقبل رئيس جامعة القدس أ.د. حنا عبد النور، الأخصائي في علم النفس العلاجي والطبي والتربوي أ.د. مروان الدويري، وعضو الكنيست السابق طلب الصانع، في إطار زيارة علمية تهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي وإلقاء محاضرة للطلبة لمناقشة كتابه "العقل المحاصر: أنماط التفكير المعيقة لنهضة المجتمع العربي"، بحضور رئيس دائرتي علم النفس والتربية الخاصة في الجامعة د. علا حسين، ود. إياد الحلاق من دائرة علم النفس.

ورحب أ.د. عبد النور بالضيوف مؤكدًا أهمية هذه الزيارة في إثراء المسيرة التعليمية والبحثية في الجامعة في علم النفس والصحة النفسية خاصة، كونها تضم قامات أكاديمية متميزة في حقل علم النفس.

وبين أن هذه الزيارة تأتي في توقيت هام، خاصة وأن الجامعة وضعت مؤخرًا وثيقة تأسيس مركز للفكر الفلسطيني، مضيفًا "نطمح من خلال المركز لإعادة تشكيل الفكر الفلسطيني بما يتناسب واحتياجات مجتمعنا وهويتنا الوطنية، حيث أنه لا بد أن يكون لنا فكرنا الخاص المستقل الذي يعبر عنا ويخدم تطلعاتنا".

وأوضح أن الجامعة ستعمل على توسيع هذا المشروع خلال المرحلة المقبلة، وستستقطب المزيد من الخبراء والأكاديميين للمساهمة في بناء هذا المركز ليكون منارة للفكر والإبداع.

وأعرب أ.د. مروان الدويري عن تقديره لهذه الاستضافة وقال "يشرفني أن أكون بين نخبة أكاديمية متميزة في جامعة القدس، وأثمن عاليًا الجهود المبذولة لتعزيز الفكر الأكاديمي والبحثي في مختلف المجالات، إذ تؤكد مبادرة إنشاء المركز التزام الجامعة بدورها الوطني والأكاديمي".



وأكد الصانع على الدور الريادي الذي تقوم به جامعة القدس في دعم الفكر إلى جانب رسالتها التعليمية، مشيرًا إلى أن الجامعة لا تقتصر على كونها صرحًا أكاديميًا بل تشكل أيضًا منبرًا لتعزيز الوعي الثقافي والفكري، مثمنًا جهود الجامعة المتواصلة في استقطاب العلماء والأدباء والمفكرين.

وقدم أ.د. الدويري محاضرة لطلبة دائرة علم النفس والخدمة الاجتماعية، حيث قدمه د. إياد الحلاق، قائلًا: "أ.د. الدويري هو أخصائي في علم النفس العلاجي والطبي والتربوي، وباحث في علم النفس العابر للثقافات، وله إسهامات علمية متميزة في هذا المجال".



وناقش المحاضر خلال لقائه الطلبة كتابه "العقل المحاصر: أنماط التفكير المعيقة لنهضة المجتمع العربي"، تناول فيها قضايا حديثة في علم النفس العلاجي وأبرز التحديات التي تواجه المختصين النفسيين في العصر الحديث.