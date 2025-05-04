البنك الإسلامي الفلسطيني يطلق برنامج LEADERS لتأهيل القيادة المستقبلية

رام الله - وطن: أطلق البنك الإسلامي الفلسطيني برنامج LEADERS التدريبي لبناء القيادة المستقبلية، والذي يهدف لتطوير كادر البنك ليكونوا قادرين على قيادته مستقبلاً بكل كفاءةٍ وفاعلية.

ويشارك في البرنامج ضمن المرحلة الأولى 22 موظفاً ضمن المستوى الإشرافي سيتلقون 170 ساعة تدريبية في العديد من المواضيع التي تعتبر أساساً لبناء القيادي الناجح، بالإضافة لمواضيعٍ متنوعة في الصيرفة الإسلامية.

وجرى إطلاق البرنامج في مقر الإدارة العامة للبنك في رام الله بحضور المدير العام د. عماد السعدي ومساعدي المدير العام وعدد من مدراء الدوائر والوحدات إلى جانب المشاركين في البرنامج التدريبي.

وقال السعدي إن إطلاق برنامج LEADERS ينسجم مع استراتيجية البنك وتوجيهات مجلس الإدارة بزيادة الاستثمار في الكادر البشري باعتباره الأساس لتطوير العمل والمضي في التميز والإنجاز، كما أنه يعزز مهارات المشاركين وقدرتهم على تولي مواقع إدارية مهمة مستقبلاً.

وأضاف السعدي: "برنامج LEADERS من أهم البرامج التدريبية التي تم تنفيذها في البنك على مدار السنوات الماضية، والنسخة الجديدة منه هذا العام تتميز بكونها ستشمل حزمة تدريبية أوسع للمشاركين تتضمن العديد من المجالات مثل التحول الرقمي والإدارة الاستراتيجية وكيفية بناء بيئة عمل قائمة على الجودة والأمن السيبراني والذكاء العاطفي والبروتوكول والإيتيكيت المهني، بالإضافة لتدريبٍ متخصص يؤهل المشاركين للحصول على شهادة مصرفيٍ إسلامي معتمد من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية CIBAFI".

وأشار السعدي إلى أن البنك يعمل وبشكل سنوي على منح كافة موظفيه التدريبات اللازمة لتطوير مهاراتهم وزيادة فاعلية أدائهم في مجال عملهم، وأنه خلال العام الماضي 2024 منح البنك موظفيه عشرات البرامج التدريبية وبمجموع ما يزيد عن 2400 مشاركة تدريبية.

وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني بالتميز في تقديم الحلول المصرفية والاستثمارية العصرية والآمنة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما يضع استراتيجيةً مدروسة للمضي في عملية التحول الرقمي أثمرت عن إطلاق خدماتٍ رقمية رائدة من خلال بيئةٍ سهلة وآمنة تعزز التجربة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات، كما يعتبر البنك أوسع شبكة مصرفية إسلامية في فلسطين تضم 43 فرعاً ومكتبا وأكثر من 100 صرافٍ آلي.