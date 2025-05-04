مستوطنون يقتلعون أشجارا ويطلقون مواشيهم في المحاصيل الزراعية بمسافر يطا

وطن: اقتلع مستوطنون، اليوم الأحد، أشجار زيتون ولوزيات، وأطلقوا مواشيهم في المحاصيل الزراعية بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقال الناشط الإعلامي أسامة مخامرة، إن مستوطني "افيجال" اقتلعوا ما يقارب 30 شجرة في خربة الركيز بمسافر يطا، تعود ملكيتها للمواطن ابراهيم علي أبو عرام.

وأطلق مستوطنون مواشيهم في المحاصيل الزراعية للمواطن احمد اسماعيل أبو عرام، في خربة الحلاوة بمسافر يطا.

وأشار الى ان هناك أكثر من 14 قطيعا من الأغنام يطلقها المستوطنون في عدة قرى وخرب في مسافر يطا، بحماية جيش الاحتلال، بهدف تخريب محاصيلهم، وإبعاد المواطنين عن أراضيهم، لصالح التوسع الاستيطاني.