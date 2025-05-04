البنك الوطني يخرج الفوج الأول من طلبة برنامج "ابداها صح" للتثقيف المصرفي

وطن: خرّج البنك الوطني اليوم الدفعة الأولى من طلبة برنامج "ابداها صح"، والتي ضمت 16 طالب وطالبة من الصف الحادي عشر من مدرستي الفريندز والمستقبل. وقدم البرنامج على مدار 4 أسابيع مكثفة، الوعي المالي والمصرفي للمشاركين مع التركيز على التخطيط المالي والميزانيات، والمفاهيم المصرفية الأساسية، والدفع الالكتروني، والعطاءات، بالإضافة إلى الاستثمار، وتقلبات أسعار الصرف.

وفي كلمتها أثناء التخريج، أعربت مديرة العلاقات العامة في البنك الوطني ريم عناني عن فخر البنك بتخريج الفوج الأول من الطلبة، مشيرة أن هذا البرنامج ليس مجرد مبادرة تعليمية، بل استثمار في جيل الشباب ليكون قادرا على اتخاذ قرارات مالية مسؤولة وعن علم. وأضافت عناني أن البرنامج سيستقبل الفوج الثاني من الطلبة في العطلة الصيفية وسيستمر ليكون جزء من مساهماتنا وخدماتنا غير المالية الأساسية.

والجدير ذكره، أن برنامج "ابداها صح" يهدف إلى رفعي الوعي المالي والمصرفي لدى فئة طلبة المدارس، عن طريق تقديم ورش عمل أسبوعية تفاعلية وعملية، بالإضافة إلى زيارات ميدانية تقرب الطلبة أكثر من المفاهيم الأساسية للتخطيط والوعي المالي وتمكنهم من امتلاك الأدوات التي ستساعدهم في مستقبلهم.