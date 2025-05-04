مستوطنون يخربون غرفة زراعية في بلدة قراوة بني حسان

وطن: أقدم مستوطنون، اليوم الأحد، على تخريب غرفة زراعية في منطقة "الراس" ببلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين عبثوا بمحتويات غرفة زراعية تعود ملكيتها للمواطن محمد عوض مرعي، وألحقوا بها أضرارا مادية.

وفي سياق متصل، اعتدى مستوطنون، الليلة الماضية، على أحد المزارعين في قرية فرخة أثناء مروره قرب نبع "بدران"، وهي منطقة تشهد فعاليات شبابية وحملات تطوعية متواصلة تهدف لحماية الينابيع الطبيعية وأراضي المزارعين من امتداد البؤرة الاستعمارية الجديدة المقامة في تلك المنطقة.