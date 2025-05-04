بعد قصف مطار اللد .. القوات المسلحة اليمنية تحذر شركاتِ الطيرانِ العالميةِ من مواصلةِ رحلاتِها إلى مطارِ اللد كونَه أصبحَ غيرَ آمنٍ

وطن: أعلن الناطق العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع عن تنفيذ القوةُ الصاروخيةُ عمليةً عسكريةً استهدفتْ مطار اللد في منطقةِ يافا المحتلةِ وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ فرطِ صوتيٍّ، وقد أصابُ هدفهُ بنجاحٍ .

وقال سريع في بيان صحفي ان العملية كشفت فشلُ المنظوماتِ الاعتراضيةِ الأمريكيةِ والإسرائيليةِ في اعتراضه، وادت الى هروبُ أكثرَ من ثلاثةِ ملايينَ مستوطن إلى الملاجئ، وتوقفُ حركةِ المطارِ بشكلٍ كاملٍ ولأكثرَ من ساعة.

وجددُت القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ تحذيرَها لكافةِ شركاتِ الطيرانِ العالميةِ من مواصلةِ رحلاتِها إلى مطارِ اللد كونَه أصبحَ غيرَ آمنٍ لحركةِ الملاحة.

وفي وقتٍ سابقٍ مساءَ أمسِ، نفذَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ عمليةً عسكريةً استهدفتْ هدفاً حيوياً تابعاً للاحتلال الإسرائيليِّ في منطقةِ عسقلانَ المحتلةِ وذلك بطائرةٍ مسيرةٍ نوعِ يافا.

وقال سريع ان اليمنُ شعباً وقيادةً وجيشاً سيواصل مواجهةِ العدوانِ الامريكيِّ وعدمَ التخلي عن أداءِ الواجبِ الدينيِّ والأخلاقيِّ والإنسانيِّ تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ مهما كانتِ التداعياتُ حتى وقفِ العدوانِ على غزةَ، ورفعِ الحصارِ عنها.