13 شهيدا بينهم طفل و7 سيدات ومصابون في قصف الاحتلال أنحاء متفرقة في قطاع غزة

وطن: استشهد 13 مواطنا، بينهم طفل و7 سيدات، صباح اليوم الأحد، في قصف الاحتلال الإسرائيلي أنحاء متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد مواطنين أحدهما سيدة وإصابة آخرين، في قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة أبو هويشل في مخيم النصيرات.

وأضافت المصادر ذاتها، أن تسعة مواطنين بينهم ست نساء وطفل، استشهدوا في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس.

وأشارت إلى استشهاد مواطنين، متأثرين بإصابتيهما إثر قصف الاحتلال خان يونس، وبيت حانون.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 52,495 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 118,366 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.