عدوان الاحتلال على مدينة طولكرم ومخيميها يدخل يومه الـ98 وسط تصعيد ميداني مستمر

وطن: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ98 على التوالي، ولليوم الـ85 على مخيم نور شمس، في ظل تصعيد ميداني مستمر، وتحركات مكثفة، ومداهمات، واعتقالات.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت، فجر اليوم، ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم، وداهمت عددا من المنازل فيها، واعتقلت أربعة مواطنين بينهم معتقلان سابقان، خلال اتفاق وقف إطلاق النار الأخيرة، وهم: ايهاب شرفا، ومحمود كليبي، وغسان مهداوي، وأحمد رياض فريج.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية من الآليات وفرق المشاة، إلى المدينة ومخيميها وضواحيها، يتخللها إطلاق للرصاص الحي والقنابل الصوتية، ومداهمة المنازل، والمحال التجارية، وتفتيشها، وتخريب محتوياتها، وإخضاع من يتواجد فيها للاستجواب، والتنكيل، والاعتقال.

وتشهد المدينة على مدار الساعة تحركات نشطة لآليات الاحتلال، وفرق المشاة، وهي تجوب الشوارع والأحياء، وتعرقل تنقل المواطنين، ومركباتهم، وتلاحقهم، وتحديدا ميدان جمال عبد الناصر، ودوار الشهيد ثابت ثابت، وشارع نابلس، ودوار شويكة.

وفي سياق متصل، يشهد مخيما طولكرم ونور شمس ومحيطهما انتشارا مكثفا لقوات الاحتلال، وسط إطلاقها للأعيرة النارية، والقنابل الصوتية، والضوئية، مع سماع دوي انفجارات بين الفينة والأخرى، تزامنا مع الحصار المشدد عليهما، وإغلاق مداخلهما بالسواتر الترابية، وما يرافقه من مداهمات للمنازل وتخريبها.

وكانت قوات الاحتلال قد أخطرت مساء الخميس الماضي، بهدم 106 منازل وبنايات في المخيمين، منها (58) بناية في مخيم طولكرم، و(48) منزلا في مخيم نور شمس، في الوقت الذي تسبب العدوان المتواصل عليهما الى حركة نزوح قسري لأكثر من 4200 عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، تضم أكثر من 25 ألف مواطن، وتدمير 396 منزلا بشكل كامل و2573 بشكل جزئي إضافة إلى إغلاق مداخلهما وأزقتهما بالسواتر الترابية.

في غضون ذلك، يواصل الاحتلال الاستيلاء على منازل ومبان سكنية في شارع نابلس والحي الشمالي المحاذي له، وتحويلها لثكنات عسكرية بعد اجبار سكانه على إخلائها قسرا، مع تمركز آلياتها وجرافاتها في محيطها.

هذا وأسفر العدوان الإسرائيلي وتصعيده المتواصل على مدينة طولكرم ومخيميها عن استشهاد 13 مواطنا، بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل في الشهر الثامن، بالإضافة إلى إصابة واعتقال العشرات، وإلحاق دمار شامل في البنية التحتية والمنازل والمحال التجارية والمركبات التي تعرضت للهدم الكلي والجزئي والحرق والتخريب والنهب والسرقة.