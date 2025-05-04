ضمن منافسات الشطرنج المحلية.. إطلاق بطولة فلسطين للسيدات في روابي

وطن: بحضور رئيس الاتحاد للشطرنج بشار مصري، انطلقت في مدينة روابي منافسات بطولة فلسطين للسيدات، بمشاركة 22 لاعبة من مختلف المدن الفلسطينية.

وتقام البطولة على مدار ثلاثة أيام، وستفرز نتائجها تشكيلة المنتخب الفلسطيني للسيدات لعام 2025 والذي سيتكون من 10 لاعبات، كما ستتأهل اللاعبة الحائزة على لقب البطولة لتمثيل اسم فلسطين في بطولة العرب الفردية للسيدات التي ستقام في دولة الكويت.

وفي تعقيبه على إطلاق البطولة، قال مصري: "إطلاق هذه البطولة محطة هامة في مسار تطوير الرياضات الذهنية محلياً، كما أنه خطوة إضافية نحو تمكين المرأة الفلسطينية وتعزيز حضورها في الساحة الرياضية"، مؤكداً أن الاتحاد مستمر بدوره في توسيع قاعدة المشاركة النسوية، وفتح آفاق جديدة أمام اللاعبات الفلسطينيات لصقل مهاراتهن والمنافسة على المستويات المحلية والدولية.

وأضاف أن تنظيم هذه البطولة يأتي تتويجاً لمسار عمل تراكمي وجهود حثيثة بُذلت على مدار السنوات الماضية، كما أشار إلى أهمية أن تشمل منافسات الشطرنج كافة أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات.

من جانبه، قال أمين سر الاتحاد الفلسطيني للعبة عمر الجعبري: "بطولة جديدة وتميّز آخر يُضاف إلى سجل اتحاد الشطرنج، ويعكس الجهود الجبارة التي يبذلها رئيس الاتحاد بشار مصري للنهوض برياضة الشطرنج في فلسطين"، مؤكداً أن هذه البطولة تمثل محطة جديدة في مسار طويل من البناء والتطوير، وتفتح الباب أمام مزيد من البطولات.

وأضاف "نأمل أن تساهم هذه البطولة في إبراز طاقات جديدة، وأن تفرز تشكيلة مثالية تعكس مستوى اللاعبات الفلسطينيات وتكون نواة قوية لمنتخب السيدات"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الاتحاد يطمح بشكل مستمر لتوسيع قاعدة اللعبة، وترسيخ حضورها في المدارس والجامعات والمراكز المجتمعية في مختلف المحافظات.

بدورها، عبرت اللاعبة تقى الحموري عن سعادتها بالمشاركة في البطولة، قائلةً: "المشاركة في هذه البطولة تجربة مميزة وفرصة حقيقية لإبراز قدراتنا وتطوير مهاراتنا في رياضة الشطرنج" معتبرة أن البطولات النسوية تعزز من الثقة بأن المستقبل سيكون أكثر حضوراً وتمكيناً للمرأة الفلسطينية في مختلف الرياضات الذهنية.

يشار إلى أن هذه البطولة تقام وفق نظام الشطرنج الكلاسيكي، وتتكون من تسع جولات تلعب على مدار ثلاثة أيام، وذلك حسب النظام السويسري المعتمد دولياً.