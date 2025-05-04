جيش الاحتلال يعترف بسقوط صاروخ يمني في مطار اللد .. انفجار ضخم هز منطقة المطار والسنة الدخان تتصاعد وسط هلع الاف المستوطنين

رام الله - وطن: اعترف جيش الاحتلال رسميا بسقوط صاروخ أطلق من اليمن في مطار اللد في تل أبيب.

وفشلت "منظومة الدفاع الجوية" الاسرائيلية والامريكية في اعتراض صاروخ يمني، والذي سقط في مطار اللد قرب تل أبيب.

وهز انفجار ضخم مطار اللد في تل أبيب وتصاعدت السنة الدخان من المطار بعد سقوط صاروخ باليستي يمني.

وقال مسؤول أمني لإذاعة جيش الاحتلال "يبدو أن أنظمة الدفاع الجوي أخفقت في اعتراض الصاروخ أو أن الحديث عن شظايا اعتراض ضخمة بشكل غير معتاد".

وأغلقت سلطات الاحتلال مطار اللد والغت رحلات المغادرة والهبوط.

وقال مصدر عسكري اسرائيلي لإذاعة الجيش "عجزت ثلاثة صواريخ حيتس عن اعتراض الصاروخ اليمني".

أفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن التقديرات الأولية تشير إلى أن أنظمة الدفاع الجوي أخفقت في اعتراض الصاروخ، ما يعني أن الانفجار في محيط مطار اللد ناتج عن إصابة مباشرة للصاروخ، وليس عن شظايا ناجمة عن عملية اعتراض.

وقالت مصادر عبرية ان الصاروخ اليمني سقط قرب مبنى الركاب رقم "3" واحدث انفجار كبير.

وافاد اسعاف الاحتلال بسقوط عدد من الإصابات جراء انفجار صاروخ بالستي يمني في منطقة مطار اللد

ودوت صافرات الانذار بشكل واسع وكبير صباح اليوم في مدينة القدس وتل أبيب وعشرات المواقع وسط فلسطين المحتلة، تحذيرا من الصاروخ اليمني.