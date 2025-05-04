جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجندي وإصابة اثنين في اشتباكات بقطاع غزة

رام الله - وطن: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي من وحدة النخبة التابعة لسلاح الهندسة إثر تفجير نفق في رفح جنوب قطاع غزة، بالإضافة إلى إصابة جنديين آخرين بجروح متفاوتة في اشتباكات دارت شمالي القطاع.

وتأتي هذه التطورات في إطار حرب الإبادة المستمرة التي تخوضها قوات الاحتلال في القطاع، وسط تصاعد الاشتباكات مع فصائل المقاومة.

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، في بيان صدر الأحد، إن الجنديين اللذين قتلا في إحدى الحوادث كانا ضمن عملية شهدت أيضا إصابة جندي من وحدة "ياهلام" التابعة لسلاح الهندسة القتالية بجروح خطيرة.