العدوان الامريكي يشن عدة غارات على مناطق متفرقة في اليمن

رام الله - وطن: أفادت وسائل إعلام يمنية تابعة لحركة "أنصار الله" الحوثية، اليوم الأحد، بأن "العدوان الأمريكي" جدد استهدافه لمديرية مجزر بمحافظة مأرب شمال شرقي العاصمة صنعاء، بـ3 غارات.

وصرحت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بأن العدوان الأمريكي عاود شن مجموعة غارات على محافظات مأرب وصعدة والحديدة فجر الأحد.

وأوضح مصدر أمني للوكالة فجر اليوم أن العدوان الأمريكي شن خمس غارات على مديرية مجزر بمأرب، وغارتين على رأس عيسى بالحديدة.

وأشار المصدر إلى أن العدوان الأمريكي شن ثماني غارات على منطقة طخية بمديرية مجز، وثلاث غارات على مديرية سحار بصعدة شمال البلاد.

وكان الطيران الأمريكي شن أمس ست غارات على مديرية مدغل في مأرب، وغارتين على جزيرة كمران، واستهدف بغارة مديرية الصليف بالحديدة.