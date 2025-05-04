برشلونة يقلب الطاولة على بلد الوليد ويحلق بالصدارة

وطن: حقق فريق برشلونة فوزاً صعباً على نظيره بلد الوليد 2-1، اليوم السبت، على ملعب خوسيه زوريلا، ضمن منافسات الجولة 34 من بطولة الدوري الإسباني.

جاء الهدف الأول عن طريق إيفان سانشيز بالدقيقة السادسة من عمر اللقاء، في بداية تهديفية مبكرة لأصحاب الأرض نادي بلد الوليد.

وأدرك هدف التعادل لبرشلونة نجمه البرازيلي رافينيا في الدقيقة 54، بينما سجل الثاني فيرمين لوبيز في الدقيقة 61.

ورفع برشلونة رصيده إلى 79 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند 16 نقطة.