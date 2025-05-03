أسامة الأطلسي يكتب: نقص حاد في الغذاء والدواء: كارثة إنسانية تتفاقم في غزة

تعيش غزة اليوم واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في تاريخها الحديث، حيث تحوّلت الحياة اليومية إلى صراع مرير من أجل البقاء. مع استمرار الحرب والحصار، أصبحت المواد الأساسية من غذاء ودواء شبه منعدمة، وتحولت أبسط مقومات الحياة إلى ترف لا يتوفر إلا للقلة المحظوظة، في حين ينتظر ملايين السكان المساعدة التي لا تصل أو تصل متأخرة وبكميات لا تكاد تُذكر.

في الشوارع، الطوابير لا تنتهي أمام مراكز توزيع الخبز أو نقاط تعبئة المياه. مشهد نساء وأطفال ينتظرون لساعات تحت الشمس، فقط للحصول على كيس دقيق أو عبوة مياه نظيفة، أصبح جزءًا من يوميات القطاع. كثير من العائلات باتت تعيش على وجبة واحدة يوميًا، إن توفرت. أما الأسواق، ففارغة تقريبًا، والأسعار تضاعفت بشكل لا يطاق.

في المستشفيات، الوضع أكثر قسوة. مستشفى الشفاء، أحد أكبر المرافق الصحية في غزة، يعمل بأقل من نصف طاقته، بعد أن نفدت الإمدادات الطبية، وتوقفت معظم الأجهزة عن العمل بسبب انقطاع الكهرباء. يقول أحد الأطباء: "لم يعد أمامنا سوى اتخاذ قرارات قاسية... نختار من يمكن إنقاذه، ونضطر لتوديع الآخرين، لأننا ببساطة لا نملك الأدوات ولا الأدوية".

منظمة الصحة العالمية ومنظمات إغاثة أخرى أطلقت تحذيرات متكررة، مؤكدة أن النظام الصحي على شفا الانهيار الكامل، وأن سكان غزة يواجهون خطرًا مزدوجًا: القصف والجوع، في ظل صمت دولي قاتل.

وفي وقت لا تلوح فيه بوادر لوقف إطلاق النار أو فتح ممرات إنسانية آمنة، تبقى غزة محاصَرة، يُحكم عليها بالموت البطيء، بينما لا يزال المجتمع الدولي عاجزًا عن اتخاذ خطوات جدية تضمن إنقاذ أرواح الأبرياء.

في ظل هذه المأساة، لا يُسمع سوى صوت واحد: "أوقفوا الحرب، أنقذوا الناس". صوت يخرج من بين الأنقاض، من أفواه الأمهات الثكالى والمرضى والجوعى، ولا يُطلب فيه سوى حق بسيط... الحياة.