الإعلام العبري: جيش الاحتلال يصدر عشرات آلاف أوامر الالتحاق بالاحتياط

وطن: بدأ جيش الاحتلال، مساء السبت، إرسال عشرات آلاف أوامر الاستدعاء لقوات الاحتياط، في إطار ما وصفته وسائل إعلام عبرية بـ"التحضير لتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة"، وذلك وسط تحذيرات من عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية من تداعيات هذه الخطوة على حياة أبنائهم.

وذكرت القناة 14 العبرية، أن نحو 60 ألف جندي احتياط سيُطلب منهم الالتحاق بوحداتهم اعتبارًا من منتصف الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن عدداً كبيراً منهم سيتم نشره في مناطق مختلفة، من بينها الحدود مع لبنان، والجبهة السورية، والضفة الغربية، وذلك بهدف تحرير القوات النظامية من تلك المواقع وإعادة نشرها في قطاع غزة.

في المقابل، عبّرت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة عن غضبها ورفضها لهذا القرار العسكري، مؤكدين أن إرسال المزيد من القوات إلى القطاع لا يعني إلا "مزيدًا من مقتل أبنائنا"، على حدّ تعبيرهم.

وقالت العائلات، في بيان صدر في وقت سابق اليوم، إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو "يرسل جنوداً إضافيين إلى غزة لقتل الأسرى بدلاً من إنقاذهم"، في إشارة إلى العمليات العسكرية التي تجري في القطاع والتي تهدد حياة الجنود الأسرى.

كما دعت العائلات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، إلى وقف أي عملية موسعة في غزة، محذّرة من أن المضي في هذا الخيار قد يؤدي إلى مقتل الأسرى ويقوّض أي فرصة لاستعادتهم أحياء.

وتأتي هذه التطورات في ظل تدهور الأوضاع الميدانية في قطاع غزة، وتصاعد الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار، في وقت تستعد فيه إسرائيل لتوسيع نطاق عمليتها العسكرية رغم التحذيرات المتكررة من تداعياتها الإنسانية والسياسية.