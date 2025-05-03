3 شهداء وإصابات في قصف الاحتلال عمارة سكنية بمدينة غزة

وطن: استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، جراء قصف طائرات الاحتلال عمارة سكنية في مدينة غزة.

وأفاد مصادر طبية، باستشهاد 3 مواطنين على الأقل وإصابة آخرين بجروح مختلفة بعد أن قصفت طائرة حربية إسرائيلية عمارة الغرابلي في شارع صلاح الدين شرق مدينة غزة.

وفي السياق ذاته، أصيب عدد من المواطنين بعد إلقاء طائرة مُسيرة للاحتلال قنابل بمحيط مستشفى المعمداني في غزة.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 52,495 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 118,366 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.