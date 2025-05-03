حماس تثمن دور العشائر في التصدي لمحاولات الاحتلال إغراق القطاع في الفوضى

وطن: ثمّنت حركة المقاومة الإسلامية حماس دور العائلات والعشائر في رفع الغطاء عن الخارجين عن القانون، والتصدي لمحاولات الاحتلال إغراق قطاع غزة في الفوضى عبر مجموعات مأجورة.

كذلك، ثمّنت الدعوة لتشكيل لجان لحماية الأمن في القطاع، مشيرةً إلى أنّ العائلات والعشائر "أثبتت مجدداً أصالتها بحماية الجبهة الداخلية ورفضها المساس بأمن المجتمع أو تفكيكه".

وأشادت الحركة بالاندماج الوطني بين المقاومة والأجهزة الأمنية والأهل في الدفاع عن الشعب الفلسطيني ومقدراته، مؤكدةً أنّ "شعبنا بكل مكوناته لن يسمح بتحويل غزة إلى ساحة مستباحة لمشاريع الاحتلال التخريبية".

مطالبة بفتح المعابر

من جهتهم، طالب وجهاء وعشائر غزة، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بفتح المعابر وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وطالب وجهاء وعشائر غزة "كل أحرار العالم بالحشد والمشاركة في فتح المعابر لإنقاذ أبناء الشعب الفلسطيني"،وقالوا: " يا أحرار العالم وكل الشرفاء كفى صمتا وتحركوا عاجلاً لنجدة غزة".

وأكد الوجهاء والعشائر أنّ الاحتلال يستخدم الغذاء والتجويع سلاحاً ضد أبناء القطاع، وأضافوا: "لا ماء صالحا للشرب ولا طعام ولا مساعدات غذائية منذ أكثر من 60 يوماً ونعاني مجاعة كاملة".

وفي وقتٍ سابق، أعلنت الهيئة العليا لشؤون العشائر في قطاع غزة رفع الغطاء العائلي عن كل من يثبت تورطه في أعمال السرقة أو نهب المساعدات الإنسانية.

وليل أمس، أفشلت مجموعة من عناصر التأمين محاولة سرقة مخزن مواد غذائية في شارع الثورة غربي مدينة غزة، فيما ارتقى شهداء وأصيب آخرون منهم في استهداف طائرات الاحتلال أثناء قيامهم بذلك.