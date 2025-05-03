وطن: قال مكتب إعلام الأسرى ان الأسير مهند شريم يتعرض لتعذيب ممنهج داخل عزله منذ 7 أشهر، وجسده أنهك نتيجة التجويع المتعمد وانخفض وزنه إلى 45 كيلو.

يذكر أن الأسير شريم معتقل منذ 2002، محكوم بـ 29 مؤبداً.

وخلال الأيام القليلة الماضية وردت تقارير وشهادات عن تعرض قادة الحركة الأسيرة الى عمليات تعذيب قاسية، أشبه ما تكون بمحاولة قتل واغتيال.

وعُرف من بين الأسرى الذين يتعرضون لتعذيب شديد عبد الله البرغوثي، وعباس السيد، وحسن سلامة.