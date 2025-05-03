مظاهرات في الساحل السوري للتنديد بعدوان الاحتلال الإسرائيلي

وطن: تظاهر مئات السوريين، السبت، في محافظتي اللاذقية وطرطوس المطلتين على البحر الأبيض المتوسط غربي البلاد، للتنديد بعدوان الاحتلال على الأراضي السورية.

وشدد المتظاهرون في محافظة اللاذقية على رفض تقسيم البلاد ورفض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية، منددين بالعدوان الإسرائيلي الذي استهدف مناطق في العاصمة دمشق ومحافظات ريف دمشق وحماة ودرعا.

وكما رفع المشاركون، بحسب لقطات بثتها وكالة الأنباء السورية "سانا"، لافتات كتب عليها شعارات من قبيل "سوريا فوق الجميع.. شعب واحد لا يقسم".

وفي طرطوس، أدان المتظاهرون العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية خلال اليومين الماضيين، مشددين على "رفضهم المخططات الخارجية الهادفة للنيل من وحدة البلاد".

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "نرفض التداخل الخارجي في سوريا" و"اعتداءات إسرائيل خرق لشرعة الأمم المتحدة" و"أوقفوا دعم إسرائيل في اعتدائها على غزة وسوريا".

وش جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات العنيفة التي استهدفت مناطق متفرقة من محيط العاصمة دمشق ومحافظات ريف دمشق وحماة ودرعا خلال الليلة الماضية، ما أسفر عن سقوط شهيد ومصابين بجروح مختلفة.