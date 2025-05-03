عائلات "الأسرى الإسرائيليين" تدعو إلى إسقاط حكومة نتنياهو.. "يضحي بأرواح جنودنا"

رام الله – وطن: أكدت عائلات "الأسرى الإسرائيليين" لدى المقاومة في قطاع غزة أن الطريقة الوحيدة لإعادة كل الأسرى هي إسقاط حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، قائلة إنه "لا يزال يضحي بأرواح جنودنا من أجل إنقاذ حكومته".

وأوضحت العائلات في بيان لها السبت جرى تلاوته باللغتين العبرية والإنجليزية: "نقول للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تتخل عن المخطوفين وانتبه لألاعيب نتنياهو.. وإذا أردنا إعادة بناء الدولة وإغلاق ملف 7 تشرين الأول/ أكتوبر فعلينا إسقاط حكومة نتنياهو".

وأضافت: "ندعو رئيس الأركان إلى عدم القيام بأي عملية بغزة لأنها ستؤدي لمقتل المخطوفين.. ونتنياهو يرسل جنودا إضافيين إلى غزة لقتل المخطوفين بدلا من إنقاذهم".

وأشارت إلى أن "إسقاط حكم نتنياهو هو مطلب هذه المرحلة وعلى الجميع الخروج بالشوارع لإسقاطها.. والطريقة الوحيدة لإعادة كل المخطوفين هي إسقاط حكومة نتنياهو وتغييرها".

وقالت إن "نتنياهو يعمل على إطالة أمد الحرب لتحقيق أهدافه السياسية، واستدعاء مزيد من قوات الاحتياط لن يؤدي إلا إلى مزيد من مقتل أبنائنا".

وفي مقطع لكتائب القسام جرى نشره عقب كلمة عائلات الأسرى الإسرائيليين، قال أسير إسرائيلي: "أقول للإسرائيليين كيف تحتفلون بعيد الاستقلال بينما يوجد 59 من مواطنيكم في الأسر، ولو كان ابن نتنياهو أو ابن أحد زعماء الائتلاف الحكومي معنا بالأسر لتوقفت الحرب".

وأضاف الأسير: "لا أعرف شيئا عن مصير زميلي في الأسر الذي كان معي وقت القصف.. وضعي صعب جدا ولا يوجد أدوية وتعرضت للقصف وهذه نتائج الضغط العسكري والحرب لإخراج الأسرى التي يتحدث عنها نتنياهو".

وفي وقت سابق، وافق نتنياهو على خطط لتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، ومن المقرر أن يجري استدعاء الآلاف من جنود الاحتياط استعدادًا لتوسيع العمليات بشكل كبير في غزة في ظل الفشل في التوصل لاتفاق جديد لوقف إطلاق النار.