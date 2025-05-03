مصادر عبرية تتحدث عن قتلى في صفوف قوات الاحتلال في كمينين للمقاومة في خانيونس ورفح

رام الله - وطن: ذكرت مصادر عبرية مساء اليوم السبت عن وقوع قوات الاحتلال في قطاع غزة في كمينين للمقاومة في رفح وخانيونس.

وذكرت مصادر عبرية ان هناك قتلى وجرحى في صفوف قوات الاحتلال في الكمينين.

وقالت وسائل اعلام عبرية ان كمينا صعبا وقعت به قوات الاحتلال في خان يونس بقطاع غزة دون ذكر التفاصيل.

بينما ذكرت مصادر عبرية ان عبوة ناسفة انفجرت بقوة لجيش الاحتلال في مدينة رفح مخلفة قتلى واصابات في صفوف الجنود.