في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. الهيئة الدولية "حشد": صحفيو غزة يدفعون ثمن الحقيقة بدمائهم

وطن: أحيت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، اليوم الجمعة، اليوم العالمي لحرية الصحافة، مؤكدة أن هذه المناسبة تحل هذا العام وسط عدوان إسرائيلي متواصل على قطاع غزة، هو الأكثر دموية في تاريخ الصحافة الحديثة، حيث يدفع الصحفيون ثمن الكلمة وحرية التعبير بالدم.

وبحسب الهيئة، فقد استشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى نهاية أبريل/نيسان 2025، (212) صحفياً وصحفية، من بينهم ما لا يقل عن 27 امرأة، وأصيب (409) آخرون، وهو الرقم الأعلى عالمياً منذ بدء توثيق الانتهاكات بحق الصحفيين، ما يؤكد وجود استهداف ممنهج لإسكات الصوت الحر، حيث يُدفع ثمن حرية التعبير بالدم، ومنع الإعلاميين من أداء واجبهم المهني في كشف جرائم الحرب المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين.

وفي بيان لها بهذه المناسبة، ثمّنت "حشد" تضحيات الصحفيين الفلسطينيين والتزامهم برسالتهم رغم المخاطر الجسيمة، مؤكدة أن حرية الصحافة والتعبير حق أصيل مكفول بموجب القانون الدولي، وتحديداً المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة نفسها من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وعبّرت الهيئة عن بالغ قلقها من استمرار إفلات إسرائيل من المحاسبة الدولية، الأمر الذي يشجّعها على مواصلة جرائمها بحق الإعلاميين، مشيرة إلى أن صمت المجتمع الدولي وتقاعس المنظمات المعنية يساهمان في ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب.

ودعت "حشد" المنظمات الدولية المعنية بحماية الصحفيين، وعلى رأسها الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة "مراسلون بلا حدود"، إلى إعادة تقييم دورها وتحمل مسؤولياتها، في ظل فشلها الواضح في مساءلة الاحتلال وردعه عن الاستمرار في استهداف الإعلاميين الفلسطينيين.

كما طالبت المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فعالة لحماية الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في فلسطين، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة بحقهم، إلى جانب ضرورة إنهاء سياسة ازدواجية المعايير التي تتبعها بعض وسائل الإعلام العالمية ومنصات التواصل الاجتماعي تجاه المحتوى الفلسطيني، والتي تُسهم في تغييب الحقيقة وتقويض العدالة.

وأشادت الهيئة بالدور المهني للإعلاميين حول العالم، داعية إياهم إلى مواصلة تغطية القضية الفلسطينية، وتعزيز حضورها في وسائل الإعلام الدولية بما يليق بحجم المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.

وفي ختام بيانها، دعت "حشد" السلطة الفلسطينية إلى تكثيف الجهود لتدويل ملف الانتهاكات ضد الصحفيين، والعمل بشكل جاد مع المحكمة الجنائية الدولية من أجل فتح تحقيق رسمي في هذه الجرائم، التي ترتقي إلى جرائم حرب تقع ضمن اختصاص المحكمة بموجب المادة (8) من نظام روما الأساسي.