حزب الله يُندّد بالعدوان الإسرائيلي على سوريا

وطن: استنكر حزب الله العدوان الإسرائيلي الذي استهدف سوريا، بعد منتصف ليل الجمعة - السبت، بأكثر من 20 غارة جوية، وفق ما أفاد "المرصد السوري".

وندد الحزب، في بيان، بـ"العدوان الصهيوني الغادر الذي استهدف سوريا، في اعتداءٍ سافر على أراضيها، مُتلطياً ‏خلف ذرائع وشعارات واهية لتنفيذ مشاريعه التوسعية والتفتيتية، والتي تهدف إلى تفكيك سوريا ‏وتقسيمها وزرع الفتن بين أبنائها".‏

كما اعتبر أن "هذا العدوان الصهيوني هو محاولة واضحة لتقويض استقرار الدولة السورية وإضعاف قدراتها، ‏وهو يأتي في نفس سياق اعتداءاته المستمرة على لبنان وقطاع غزة".‏

وإذ شدد على ضرورة"الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا كدولة مستقلة»، أعرب الحزب عن ثقته بـ"أن أبناء سوريا الشرفاء سيكونون سداً منيعاً أمام هذه المخططات المشبوهة".

وختم حزب الله بيانه بدعوة المجتمع ‏الدولي وخاصةً الدول العربية إلى "التحرك العاجل لوقف هذا العدوان ضد دول المنطقة واستقرارها ‏وسيادتها وأمنها".‏