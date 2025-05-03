تقرير: الاحتلال يوسّع مشروع الضم عبر شبكة طرق استيطانية ضخمة في الضفة

وطن: في وقت تتواصل فيه حرب الإبادة على قطاع غزة، وتصعيد الاقتحامات والهدم في الضفة الغربية، تواصل قوات الاحتلال تنفيذ مشروع استيطاني جديد يُشكّل خطرًا استراتيجيًا على مستقبل الضفة الغربية، ويعزز فرض السيادة الإسرائيلية الفعلية على مناطق (ج)، وفق ما جاء في التقرير الأسبوعي الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، خلال الفترة من 26 نيسان/أبريل إلى 2 أيار/مايو 2025.

ويشير التقرير إلى أن حكومة الاحتلال خصصت في عام 2024 نحو 3.1 مليارات شيكل (838 مليون دولار) لشق مئات الكيلومترات من الطرق الجديدة، لا بهدف تحسين البنية التحتية فحسب، بل من أجل ربط المستوطنات داخل الضفة بالمدن الإسرائيلية خلف الخط الأخضر، في إطار تنفيذ خطة ضم تدريجية وصامتة، تخلق واقعًا ميدانيًا يصعب تغييره.

وفي السياق ذاته، كشف تحقيق لموقع "شمومريم" الإسرائيلي أن سلطات الاحتلال تواصل بدعم حكومي واسع، توسيع شبكة الطرق التي تخدم المستوطنات، بما يشمل البؤر الاستيطانية غير المرخصة.

وأورد التحقيق شواهد ميدانية على ذلك، منها الطريق الذي شُق شرقي قرية مخماس قرب القدس، لربط بؤرة "نحلات تسفي" الاستيطانية التي أقيمت عام 2022، بامتدادات استيطانية جديدة، مما منع أهالي المنطقة من الوصول إلى أراضيهم، وتعرضهم لاعتداءات متكررة من المستوطنين.

ويؤكد التحقيق أن الطريق تم تعبيده في تشرين الأول/أكتوبر 2024، رغم اتصالات الأهالي مع سلطات الاحتلال، بما في ذلك شرطة الاحتلال ومكتب التنسيق، دون أن يتم اتخاذ أي إجراء لمنع التنفيذ، بينما كانت سلطات الاحتلال نفسها قد دمرت طريقًا أنشأه السكان الفلسطينيون في المنطقة في وقت سابق.

كما تناول التحقيق طريقًا آخر في محيط قرية مغاير الدير، حيث فوجئ الأهالي بآليات هندسية تابعة للمستوطنين تعمل على مقربة من منازلهم، بتصريح من "مجلس بنيامين الاستيطاني"، بدعوى "حماية أراضي الدولة"، وفق زعمه.

وتُستخدم هذه الطرق لتمكين المستوطنين من التوغّل في القرى الفلسطينية، كما في حالة خربة أم المراجم قرب دوما بمحافظة نابلس، حيث تتيح الطرق الوصول السريع للمستوطنين لمهاجمة المنطقة، كما حدث مع "مزرعة جال يوسف" الاستيطانية، التي استخدمت طريقًا جديدًا للوصول إلى الخربة وحرق منازلها ومركباتها.

ويُظهر التحقيق أن وزارة الاستيطان تموّل هذه المشاريع، بما في ذلك دعم دوائر دوريات الأراضي التابعة للمجالس الاستيطانية، بهدف منع أي تخطيط أو بناء فلسطيني في المناطق المصنفة (ج).

ووفق وثائق رسمية، حصل "مجلس مستوطنات جبل الخليل" على 1.1 مليون شيكل لمشروع يشمل شق طرق قرب "سوسيا"، في حين حصل مجلس "غوش عتصيون" على 958 ألف شيكل لتحسين طرق "حماية أراضي الدولة"، بينما نال مجلس "بنيامين" الاستيطاني نحو 1.9 مليون شيكل لتمويل ستة مشاريع طرق مماثلة.

كما كشفت "السلام الآن" في تقريرها الميداني، أن الفترة ما بين منتصف 2023 ومنتصف 2024 شهدت شق 139 طريقًا استيطانيًا غير مرخص في الضفة الغربية، بطول إجمالي بلغ 116 كيلومترًا. وتوضح المنظمة أن هذه الطرق تشمل 25 طريقًا لخدمة بؤر جديدة، و31 لتوسيع بؤر قائمة، و8 طرق تربط بين بؤر ومستوطنات، و46 طريقًا تفتح وصولاً إلى مناطق لم يكن فيها وجود استيطاني دائم.

ويقول يوني مزراحي، معد تقرير "السلام الآن"، إن الطرق باتت وسيلة رئيسية لفرض السيطرة الإسرائيلية على الأرض دون الحاجة إلى وجود استيطاني واسع. ويوضح أن عائلة واحدة في بؤرة قد تسيطر فعليًا على مساحات واسعة بفضل الطرق الجديدة، مشيرًا إلى تصاعد في عنف المستوطنين في العامين الأخيرين.

وتعزز هذه الطرق الاعتداءات، كما يقول يوتام كوهين، من منظمة "تورات تسيدك"، موضحًا أن المستوطنين يستخدمونها للوصول إلى الأراضي الفلسطينية بسهولة بواسطة مركبات رباعية الدفع، مما يرفع وتيرة الاقتحامات.

أما من حيث التمويل، فتتمتع البؤر الاستيطانية والمزارع الرعوية غير المرخصة بدعم واسع من الحكومة الإسرائيلية، ومن جهات متعددة أبرزها دائرة الاستيطان في المنظمة الصهيونية العالمية. ووفق ما أعلنه مديرها العام هوشع هراري، فقد استثمرت الدائرة في عام 2023 ما يقرب من 75 مليون شيكل، بينها 7.7 ملايين خصصت لشق طرق استيطانية.

كما منحتها الحكومة ميزانية إضافية مماثلة تحت بند "دعم مكونات أمنية" في المستوطنات، تشمل نقاط حراسة وكاميرات مراقبة.

إضافة إلى ذلك، تتلقى هذه المزارع الرعوية دعمًا من منظمات مثل "أصدقاء السامرة"، و"آمانا"، و"كيرن كييمت" (الصندوق الدائم لإسرائيل)، التي توفّر تمويلًا مباشرًا أو عبر مشاريع مدعومة تسعى لتوسيع النفوذ الاستيطاني.

وتلعب حركة "آمانا"، التي فُرضت عليها عقوبات أميركية في عهد الرئيس الأسبق ترامب، دورًا مركزيًا في هذا المشروع، إذ تدعم ربط البؤر والمزارع الاستيطانية عبر شبكة طرق ميدانية. ويتزعمها زئيف حفير (زمبيش)، المتطرف المعروف بعضويته السابقة في الحركة السرية اليهودية، والذي أُدين في الثمانينيات بمحاولات اغتيال قادة فلسطينيين، وحصل لاحقًا على جائزة إسرائيل الرسمية، ويُعتبر اليوم "العقل المدبر" لمشروع السيطرة التدريجية على أراضي الضفة.

وتشير تقارير إسرائيلية إلى أن "آمانا" تدير أصولًا تقدر قيمتها بحوالي 600 مليون شيكل (158 مليون دولار تقريبًا)، وتقوم بتمويل بناء البؤر والطرق الميدانية لتعزيز السيطرة المكانية، تحت غطاء "الزراعة الرعوية"، وهو ما وصفه حفير بأنّه "الوسيلة الأنجع للسيطرة على الأرض".

وبحسب التقرير، فإن المساحة التي تسيطر عليها هذه المزارع تفوق مرتين ونصف مساحة جميع المستوطنات الإسرائيلية مجتمعة، ما يؤكد أن التوسع الاستيطاني يتجاوز البناء السكني إلى إنشاء بنية تحتية تعزز المشروع الاحتلالي، وتقيّد حركة الفلسطينيين وتُغيّر جغرافيا الضفة الغربية بشكل ممنهج وخطير.