السلطات السورية تعتقل الأمين العام للجبهة الشعبية-القيادة العامة "طلال ناجي"

وطن: أفاد قيادي فلسطيني لقناة الميادين اللبنانية، يوم السبت، باعتقال الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، طلال ناجي، في العاصمة السورية دمشق، من قبل السلطات السورية، في خطوة مفاجئة لم تُعلن أسبابها رسميًا حتى الآن.

وبحسب مصادر محلية، فإن السلطات السورية أغلقت جميع المكاتب التابعة للجبهة الشعبية – القيادة العامة داخل الأراضي السورية، وذلك في سياق ما يبدو أنه حملة أمنية متصاعدة تستهدف فصائل فلسطينية تنشط في سوريا.

ويأتي اعتقال ناجي بعد نحو أسبوعين من توقيف اثنين من كبار قيادات حركة الجهاد الإسلامي في سوريا، وهما المهندس خالد خالد، مسؤول الساحة السورية، وياسر الزفري، مسؤول اللجنة التنظيمية، من دون صدور توضيحات رسمية بشأن دوافع هذه الاعتقالات.

وتزامنت هذه التطورات مع تقرير لوكالة "رويترز" نُشر في 26 نيسان/أبريل الجاري، كشفت فيه عن شروط الولايات المتحدة لرفع العقوبات عن سوريا، والتي تضمنت التزام دمشق بعدم التواصل مع الجماعات الفلسطينية المسلحة.

وقد ردت السلطات السورية بأنها بصدد تشكيل لجنة لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية على أراضيها.

وفي السياق ذاته، أكدت باربرا ليف، المساعدة السابقة لوزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، أن رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، أبدى تفهّماً لما وصفته بـ"المخاوف الأمنية الإسرائيلية"، متعهدًا بعدم السماح لأي جهة بتهديد "إسرائيل" انطلاقًا من الأراضي السورية.

وتعكس هذه الإجراءات، بحسب مراقبين، تحوّلًا محتملًا في السياسة السورية تجاه الفصائل الفلسطينية المسلحة، في ضوء الضغوط الدولية والرهانات المتعلقة برفع العقوبات وإعادة العلاقات مع الغرب.

المصدر: الميادين