جمعية مركز إبداع المعلم تنفذ فعاليات "أسبوع العمل العالمي للتعليم 2025" بالتعاون مع الائتلاف التربوي الفلسطيني

وطن: في إطار مشاركتها في أسبوع العمل العالمي للتعليم 2025، نفذت جمعية مركز إبداع المعلم في قطاع غزة، بالتعاون مع الائتلاف التربوي الفلسطيني، مجموعة من الأنشطة والفعاليات التوعوية والتربوية، تحت شعار هذا العام: "حماية التعليم في حالات الطوارئ"، وذلك بهدف التأكيد على حق الأطفال في الحصول على تعليم آمن ومستمر، رغم التحديات والحرب على قطاع غزة

وقد تنوعت الفعاليات بين عروض فنية وتربوية، كان أبرزها اسكتشًا مسرحيًا تفاعليًا توعويًا موجهًا للأطفال، حمل رسائل إنسانية مؤثرة تمحورت حول أهمية التمسك بالتعليم كحق أساسي غير قابل للتنازل، وضرورة استمراره حتى في ظل الظروف الطارئة مثل النزوح، الحروب، أو الاعتداءات على المدارس.

جسّد العرض – بلغة بسيطة ومؤثرة – مواقف يومية يعيشها طلاب فلسطينيون في مناطق مختلفة، حيث يعانون من الوصول الآمن إلى مدارسهم، والضغوط النفسية الناتجة عن بيئتهم الصعبة. لكنه أظهر في الوقت ذاته إصرار الأطفال على التعلم كأداة لمقاومة الجهل والظلم وبناء مستقبل أفضل. وقد تخلل العرض حوارات ملهمة تدعو الأطفال إلى الإيمان بأهمية التعليم، وتشجع أولياء الأمور والمجتمع على دعم العملية التعليمية في جميع الظروف. واستخدم الممثلون أساليب درامية مشوقة ولغة قريبة من الأطفال لجذب انتباههم وتعزيز فهمهم لحقوقهم التعليمية.

كما شمل اليوم فعاليات فنية تراثية، أبرزها عرض للدبكة الشعبية الفلسطينية من فوق الركام في قطاع غزة، شارك فيه مجموعة من الأطفال واليافعين، في محاولة لدمج الجانب الترفيهي مع الهوية الثقافية والوطنية. وقد جاءت هذه الفقرة بهدف الترفيه عن الأطفال، وفي الوقت ذاته تعزيز الانتماء للتراث الفلسطيني، خاصة في ظل محاولات طمس الهوية الوطنية في العديد من المناطق المتأثرة بالنزاعات.

ويُعَدّ دمج الرسائل التوعوية بالأساليب الإبداعية، مثل المسرح والدبكة، جزءًا من رؤية الجمعية في استخدام الفنون كأداة للتربية والتغيير الاجتماعي، وتمكين الأطفال من التعبير عن أنفسهم وتجاربهم في بيئة آمنة وداعمة.

ويُشار إلى أن "أسبوع العمل العالمي للتعليم" هو حملة سنوية تنظمها الحملة العالمية للتعليم، وتشارك فيها منظمات ومؤسسات تعليمية حول العالم، بهدف الضغط على صناع القرار لضمان التعليم الجيد والمنصف للجميع، خاصة في حالات الطوارئ والنزاعات