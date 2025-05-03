مستوطنون يحتجزون 3 صحفيين وناشط في المغير شمال رام الله

وطن: احتجز مستوطنون، اليوم السبت، 3 صحفيين وناشطا في قرية المغير، شمال شرق رام الله.

وقال الناشط في المغير ربيع أبو نعيم، إن مستوطنين مسلحين ترجلوا من مركبة وأوقفوه هو والصحفيين محمد تركمان، وكريم خمايسة، وأحمد الخطيب، وهم يوثقون قيام مستوطنين بهدم خيام في محيط المكان.

وأضاف، أن المستوطنين حاولوا نزع مفتاح المركبة ومنعوهم من المغادرة، كما حاولوا سحب الهاتف المستخدم في التصوير، ووجهوا تهديدات بالقتل في حال العودة إلى المكان.