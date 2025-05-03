الاحتلال يعتقل أربعة شبان من مدينة طولكرم

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أربعة شبان من مدينة طولكرم وضاحية ذنابة شرقها، خلال عدوانها المتواصل على المدينة ومخيميها لليوم الـ 97 تواليا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ريان الشن، وكمال الزقلة أثناء تواجدهما في شارع يافا في الحي الغربي للمدينة، وعدي أيمن نصوح بالقرب من دوار الشهيد ثابت وهو من سكان بلدة بلعا.

فيما اعتقلت أوس فيصل سلامة من مركبته خلال مروره في ضاحية ذنابة شرقا.

وحسب شهود عيان، فقد استولى جنود الاحتلال على الهاتف المحمول للشاب أوس فور اعتقاله، وقاموا بنشر صور لقادة الاحتلال عبر حسابه الشخصي على "الفيسبوك".

وشهدت مدينة طولكرم منذ ساعات الصباح تحركات لآليات الاحتلال وفرق المشاة، التي تمركزت في محيط دوار الشهيد ثابت ثابت وأقامت حاجزا طيارا في المكان، ومنعت المركبات من المرور.

كما جابت الدوريات ذاتها، شوارع المدينة وتحديدا وسط ميدان جمال عبد الناصر وشارع يافا ودوار خضوري، واعترضت حركة مرور المركبات والمواطنين، وقامت بإيقاف الشبان وتفتيشهم والتدقيق في هوياتهم وهواتفهم المحمولة، واخضاعهم للتحقيق الميداني.