فدا يؤكد في اليوم العالمي لحرية الصحافة – الانتصار لفلسطين وحريتها انتصار لقيم الحرية والعدالة في العالم

وطن: قال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" إننا وفي الوقت الذي نجدد فيه التأكيد على ضرورة توجيه كل الجهود وتوحيدها وتكثيفها وتسريعها نحو وقف فوري وعاجل لحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة والعدوان الذي تواصله على الضفة الغربية والقدس الشرقية فإننا ننبه إلى ضرورة العمل أيضا من أجل وقف الجرائم الإسرائيلية التي أدت إلى استشهاد 210 من الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين في القطاع وتدمير مقار ومقومات العمل الصحفي فيه إضافة إلى آلاف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين الفلسطينيين في الضفة والمدينة المقدسة المحتلة خاصة حملات الاعتقال الواسعة في صفوفهم.

وأضاف الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" أننا ننتهز مناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة للتأكيد على ضرورة تكاتف جهود كل الصحفيين والاتحادات والنقابات الصحفية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان وفي مقدمتها نقابة الصحفيين الفلسطينيين والاتحاد الدولي للصحفيين لضمان أن لا تمر هذه الجرائم دون معاقبة إسرائيل عليها ومن أجل إلزام تل أبيب بوقفها وباحترام حرية عمل الصحفيين والأطقم الصحفية في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة وإطلاق سراح الصحفيين الفلسطينيين الذين تعتقلهم تحت طائلة فرض عقوبات عليها وصولا إلى مقاطعتها وعزلها دوليا إذا لم تتوقف عن هذه الجرائم وتستجب لهذه المطالب التي تتوافق مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وتوجه الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" بالتحية والإعزاز والإكبار لعموم العاملين في الجسم الصحفي الفلسطيني على الجهود التي بذلوها ولا يزالون ضمن واجبهم المهني والوطني، بأمانة وشجاعة، في نقل الوقائع على الأرض وما ترتكبه إسرائيل وجيشها ومستوطنوها من جرائم ومن أجل ضمان تدفق المعلومات ووصولها إلى الجمهور بما في ذلك الرأي العام العالمي ليرى صورة تل أبيب ونظامها الاحتلالي-الإحلالي-الفاشي-التوسعي والعنصري وكيف أن استمرار هذا الاحتلال وهذا النظام لا يشكل تهديدا لفلسطين والمنطقة فحسب بل وللعالم أجمع.

كما حيا "فدا" الصحفيين والصحفيات الأحرار في العالم على ما قاموا ويقومون به من واجب مهني وأخلاقي في نقل الحقيقة وفضح الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية في وقت واجه ويواجه العديد منهم تضييقات وعقوبات تعسفية من سلطات بلدانهم أو المؤسسات التي يعملون فيها لردعهم عن ذلك.

وختم "فدا" في بيانه لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة بالتأكيد على أن الانتصار لفلسطين وحريتها واستقلالها والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني بما في ذلك إلى جانب الصحفيين الفلسطينيين هو انتصار لقيم الحرية والعدالة في العالم.