ارتفاع عدد شهداء التجويع في غزة إلى 57... و"حماس" تناشد الدول العربية والإسلامية

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في تقريرها الإحصائي اليومي، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 52,495 شهيداً و118,366 مصاباً.

وأوضح التقرير أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ48 الماضية نحو 77 شهيداً، بينهم 7 شهداء تم انتشالهم من تحت الأنقاض، مشيرًا إلى أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل تعذّر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم بسبب القصف المتواصل واستهداف قوات الاحتلال للطواقم الطبية.

كما أشار التقرير إلى أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة في 18 مارس/آذار الماضي، عقب خرق اتفاق وقف إطلاق النار، بلغت 2,396 شهيداً و6,325 إصابة.

وفي السياق ذاته، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع عدد الشهداء نتيجة سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال إلى 57 شهيداً، محذرًا من أن العدد مرشح للارتفاع في ظل استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية، لا سيما حليب الأطفال والمكمّلات الغذائية، لليوم الـ63 على التوالي.

من جانبها، وجّهت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) نداءً إلى الحكومات العربية والإسلامية، مؤكدة أن "المجزرة لا تزال مستمرة"، وأن هذه الدول "لم تقم بالدور المطلوب منها لوقف المذبحة، رغم امتلاكها أدوات ضغط فعالة".