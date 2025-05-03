استشهاد طفلتين شقيقتين بقصف الاحتلال منزلا جنوب خان يونس

وطن: استشهدت شقيقتان مساء اليوم السبت، إثر قصف طيران الاحتلال منزلا في بلدة الفخاري جنوب شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما أصيب ثلاثة صيادين بنيران بحرية الاحتلال في بحر شمال مدينة غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي على منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال جرائم إبادة جماعية في القطاع خلّفت أكثر من 170 ألف مواطن بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل.