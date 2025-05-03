مستوطنون يغلقون الطريق المؤدي إلى عرب المليحات شمال أريحا ويحصون سكانه

وطن: أغلق مستوطنون، اليوم السبت، الطريق المؤدي إلى تجمع عرب المليحات شمال غرب أريحا، وقاموا بإحصاء منازل المواطنين في التجمع.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة حسن مليحات، إن مجموعة من المستوطنين أغلقت الطريق المؤدي إلى عرب المليحات شمال غرب أريحا، وقامت بإحصاء منازل المواطنين في التجمع، وسط استهداف ومنع المواطنين من التنقل.

وأضاف أن هناك تصاعدا كبيرا في اعتداءات المستوطنين واستهدافهم للمواطنين وممتلكاتهم في التجمع.