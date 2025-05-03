قوات الاحتلال تقتحم بلدة جبع جنوب جنين

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بلدة جبع جنوب جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات من المشاة انتشرت داخل البلدة وفي منطقة جبل حريش التابعة لها، وشرعت بمضايقة المواطنين، وأوقفت عددا منهم، ودققت في هوياتهم الشخصية قبل الانسحاب.

يذكر أن قرى محافظة جنين تشهد اقتحامات شبه يومية مع استمرار العدوان على المدينة والمخيم لليوم 103 على التوالي، حيث تُسجّل تحركات عسكرية يومية في غالبية قرى المحافظة، إلى جانب تواجد دائم لدوريات وآليات الاحتلال.