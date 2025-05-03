في اليوم العالمي لحرية الصحافة (الموافق الثالث من مايو): فلسطين... حيث تسُتباح حرمة الكلمة الحرة

كتبت: دينا أبو دية

أمام مشهد قاتم؛ حيث يُفترض أن يكون هذا اليوم الذي نحتفي فيه بحرية الكلمة، يقف الفلسطينيون، والحقيقة تُذبح على أعتاب الواقع المرير. هنا، حيث يئنُّ الحق تحت وطأة الاحتلال، يصبحُ الحديث عن حرية الصحافة مجرد نعي باهتٍ لحقٍ مغتصب.

أي معنى يُوهَب لحرية الصحفي الفلسطيني، بينما شبح الموت يحوم فوق رأسه كقدر محتوم؟ أي أمان وهو يحمل قلمه أو كاميرته، بينما تُرتكب جرائم حرب ببشاعة أمام أعين عالم أصم، لا يرحم؟ هدف مُباح لقناص حاقد أو لقصف همجي.

بينما ينعم صحفيو العالم في شتى أصقاعه بحماية القوانين والمواثيق الدولية، يقف الفلسطينيون نظراؤهم تحت صنوف القمع والترهيب، سواء في غزة المحاصرة في قلب العاصفة، أو في الضفة الغربية التي ترزح تحت وطأة الاقتحامات والاعتقالات والقصف العشوائي الهمجي.

وجرمهم الوحيد هو سعيهم النبيل لتوثيق الحقيقة المتواصلة؛ فإن سيف التهديد مُصلَت على رقابهم دائمًا، وفضح الزيف المستشري هو غايتهم الوحيدة.

غزة، في التي قَدَّمت للعالم 210 شهيدًا صحفيًا، ليست مجرد بقعة على خريطة مُثقلة بالجراح، بل هي مَقبرة للكلمة الحرة، وأرض ابتلعت دماء عشرات الصحفيين الذين تجرأوا على قول الحق. أرواحهم الطاهرة صعدت إلى السماء شاهدة على وحشية لم يشهدها التاريخ، تاركين خلفهم كاميرات مُلطخة بالدم وصور لم تُروَ كاملة، وقصص وثَّقت جرائم حرب لا تُحصى، وفضائح يندى لها جبين الإنسانية؛ فكان جزاؤهم الموت القسري والتغييب.

إن استهداف الصحفيين في غزة ليس مجرد خسارة فردية، بل هو استهداف ممنهج للرواية الفلسطينية، ومحاولة يائسة لطمس الحقائق وتعتيم الصورة الحقيقية لما يجري على الأرض. إن تدمير مقراتهم واستهداف عائلاتهم والترويع المستمر، كلها مؤشرات دامغة على أن الاحتلال يخشى الكلمة الحرة أكثر من أي سلاح. إنهم يسعون لإسكات الشهود على جرائمهم، لعزل غزة عن العالم، ولفرض روايتهم الزائفة دون أي صوت يُناهضها.

إن حرية الصحافة ليست منحة تُقدَّم أو تُسلب، بل هي حق أصيل كحق الحياة ذاته. وفي فلسطين، تُغتصب هذه الحرية بوحشية، وتُكُمَّ الأفواه التي تنطق بالحق، وتُكسر الأقلام التي تكتب عن العدل.

فلنتذكر في هذا اليوم المُقدَّس لحرية الرأي، أن هناك أصواتًا خافتة تحاول اختراق جدار الصمت، وأن حرية الصحافة في فلسطين هي صرخة مدوية، وعيون دامعة تسعى لتوثيق الجرائم. لنتذكر أن هذا نداء عاجل إلى ضمير العالم ليستيقظ من غفلته العميقة في وجه الظلم.

لذا، ندعو كافة المنظمات الحقوقية والإعلامية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة والضغط لوقف استهداف الصحفيين الفلسطينيين، وتوفير الحماية اللازمة لهم. كما نهيب بأصحاب الضمائر الحية دعم حق الصحفي الفلسطيني وفضح هذه الانتهاكات، ورفع أصواتهم عاليًا.

ليكن دعمنا لهم درعًا يحميهم ولسانًا ينطق باسمهم. ليكن دعمنا لنقل الحقيقة دون خوف أو ترهيب. ولترُفرف أرواح الصحفيين الشهداء كلعنة تطارد الجناة، ونورًا يضُيء طريقنا نحو فجر جديد، فجر تُرفرف فيه راية الحقيقة، وتُسمع فيه أصوات العدل، لا كأمنية، بل كواقع.

#اليوم_العالمي_لحرية_الصحافة