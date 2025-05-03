القوات المسلحة اليمنية تستهدف موقعاً عسكرياً جنوبي يافا المحتلة بصاروخ "فلسطين 2"

وطن: أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم السبت، تنفيذ عملية عسكرية بصاروخ بالستي فرط صوتي استهدفت موقعاً عسكرياً تابعاً لـلاحتلال الإسرائيلي جنوبي منطقة يافا المحتلة، وذلك "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه"، ورداً على "جريمة الإبادة الجماعية التي يشنها العدو الإسرائيلي بدعم أميركي في غزة".

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث باسم القوات المسلحة، العميد يحيى سريع، أنّ الصاروخ المستخدم في العملية هو من طراز "فلسطين 2"، مؤكّداً أنّه "وصل إلى هدفه بنجاح، بينما فشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي له".

وحذّرت القوات المسلحة اليمنية من أنّ "صمت الأمة وخذلانها وخضوعها" سيؤدي إلى امتداد تداعيات العدوان على غزة إلى بلدان أخرى، مشددةً على أنّ التحرك الفوري لدعم غزة أفضل من انتظار الخطر حتى يصل إلى العواصم الأخرى.

وأكّد البيان أنّ القوات المسلحة اليمنية مستمرة في دعمها وإسنادها للشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

وصباح اليوم، قالت إذاعة "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، إنّ صفارات إنذار أُطلقت في منطقة القدس و"تل أبيب" والبحر الميت، وذلك في أعقاب إطلاق صاروخ بالستي من اليمن، هو الثالث في الساعات الـ24 الماضية.

وأمس الجمعة، أعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان رسمي، تنفيذ عملية عسكرية جديدة استهدفت موقعاً حيوياً تابعاً للاحتلال الإسرائيلي في منطقة حيفا المحتلة، وذلك بصاروخ بالستي فرط صوتي، هو الثاني من نوعه خلال ساعات.

وأوضح المتحدّث باسم القوات المسلحة اليمنية أنّ الصاروخ أصاب هدفه بدقة، وأجبر ملايين المستوطنين على الفرار إلى الملاجئ.