مستوطنون يخربون خط ناقل للمياه في الأغوار الشمالية

وطن: خرب مستوطنون، اليوم السبت، خط ناقل للمياه يغذي عدة تجمعات في الأغوار الشمالية، وسرقوه.

وأفاد رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة، بأن مستوطنين قطعوا خط ناقل للمياه يغذي عدة تجمعات في الأغوار الشمالية، بطول أربع كيلومترات، وسرقوه.

وفي سياق متصل، أطلق مستوطنون أبقارهم لترعى في المحاصيل البعلية للمواطنين، والتي اقتربت من موعد حصادها.

وتشهد الأغوار الشمالية منذ أسابيع تصعيدا واضحا لاعتداءات المستوطنين، تحت حماية مباشرة من جيش الاحتلال، بهدف إجبار المواطنين على ترك مساكنهم.