عدوان أميركي يستهدف محافظات صنعاء والجوف وعمران باليمن

وطن: استهدف عدوان أميركي، فجر السبت، كل من محافظة صنعاء، والجوف وعمران شمالي وشمالي شرقي العاصمة.

وأوضحت وكالة "سبأ" اليمنية بأنّ 8 غارات أميركية استهدفت مديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

وأشارت إلى أنّ العدوان الأميركي، استهدف بغارة مديرية بني حشيش في محافظة صنعاء.

من ناحيتها، أفادت وسائل إعلام يمنية بأنّ اعتداء أميركياً استهدف مديرية حرف سفيان في محافظة عمران شمال صنعاء.

ويواصل اليمن جبهة إسناد غزّة ومقاومتها والشعب الفلسطيني، إذ تنفّذ القوات المسلّحة اليمنية عمليات مستهدفةً عمق كيان الاحتلال الإسرائيلي.

ومنذ أن استأنفت القوات اليمنية عملياتها في البحر، ضد الولايات المتحدة وضد كيان الاحتلال، في إثر تجدّد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، كثّفت واشنطن عدوانها على اليمن، فيما يؤكّد اليمن استمراره في تنفيذ العمليات، على الرغم من آلة الحرب الأميركية، حتى وقف العدوان على غزة.