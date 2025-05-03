17 شهيدا بمجزرة جديدة في خان يونس والاحتلال يواصل خنق غزة بتجويع ممنهج

وطن: استُشهد 17مواطنا، بينهم 3 أطفال، فجر اليوم السبت جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي استهدف مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، في وقت يدمر فيه الاحتلال مصادر الغذاء بالقطاع بشكل ممنهج.

كما استشهد 4 مواطنين في قصف لمنطقة "بطن السمين" وسط خان يونس.

وبهذا يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 50 مواطنا جراء استمرار المجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ فجر الجمعة، في إطار حرب إبادته الجماعية المتواصلة منذ نحو 19 شهرا.

وسبق ذلك، استشهاد 3 مواطنين في قصف استهدف تجمعا لمدنيين في مخيم البريج للاجئين وسط القطاع.

وفي السياق، ذكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال يدمر بشكل ممنهج مصادر الغذاء في القطاع عبر استهداف المخابز ومراكز الإغاثة والتكايا ومزارع وآبار المياه ومخازن الأغذية، ضمن سياسة التجويع التي يمارسها ضد الفلسطينيين الذين يواجهون إبادة جماعية.

وأضاف أن "إسرائيل" مارست سياسة ممنهجة تقوم على تدمير مصادر الغذاء، ومنع دخول المساعدات، واستهداف البنية التحتية الزراعية ومرافق إنتاج وتوزيع الطعام.

وذكر أن الاحتلال تعمد تقليص عدد الشاحنات الغذائية الداخلة إلى غزة، وسط حصار خانق وإغلاق للمعابر الحيوية، ما فاقم من حدة المجاعة، وترك أكثر من 2.4 مليون مدني في مواجهة الجوع وسوء التغذية.