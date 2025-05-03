صنعاء تحظر صادرات النفط الأميركي رداً على العدوان على اليمن

وطن: أعلن مركز تنسيق العمليات الإنسانية في صنعاء، فجر اليوم السبت، عن قرار بحظر صادرات النفط الخام الأميركي، على أن يدخل حيز التنفيذ في 17 أيار/مايو 2025.

ويأتي هذا القرار رداً على استمرار العدوان الجوي الأميركي الذي يستهدف المدنيين والبنية التحتية في اليمن.

وقال المركز في بيان صادر عنه إنّه "سيتم إدراج الشركات المخالفة لقرار الحظر في قائمة عقوبات مرتكبي العدوان على اليمن".

كذلك، لفت البيان إلى أنّ "أساطيل تلك الشركات ستكون محظورة من عبور البحر الأحمر، وباب المندب، وخليج عدن، والبحر العربي، والمحيط الهندي".

وأوضح المدير التنفيذي للمركز أنّ القوات الأميركية شنّت غارات على عدة محافظات يمنية، ما أدى إلى ارتقاء مئات الشهداء والجرحى، بينهم نساء وأطفال.

وأشار إلى أنّ هذه الهجمات تمثل محاولة لمحاصرة الشعب اليمني، وتدمير قدراته الاقتصادية.

تفاصيل حظر صادرات النفط الخام الأميركي

وبناءً على ذلك، قرر المركز حظر تصدير أو إعادة تصدير أو نقل أو تحميل أو شراء أو بيع النفط الخام الأميركي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك عمليات النقل من سفينة إلى أخرى (STS) وعبر أطراف ثالثة.

وأشار المركز إلى أنّ القرار يستند إلى القانون رقم (5) لسنة 1445 للهجرة، بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية، وإلى لائحة عقوبات مرتكبي العدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو إسلامية.

كما تضمّن القرار إمكانية منح استثناءات لأغراض إنسانية أو للدول والشركات التي تعارض سياسات الإدارة الأميركية، وذلك عبر التقدّم بطلب إلى البريد الإلكتروني [email protected].

وسيدخل القرار حيز التنفيذ في الساعة (00:01) صباحاً بتوقيت صنعاء يوم 17 أيار/مايو 2025، الموافق (21:01) مساءً بتوقيت غرينتش يوم 16 أيار/مايو 2025.