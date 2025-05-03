صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة من الاراضي المحتلة.. والاحتلال يزعم اعتراض صاروخ يمني

وطن: دوت صفارات الإنذار، صباح السبت، في مناطق واسعة امتدت من القدس المحتلة ومنطقة البحر الميت وحتى مناطق النقب.

وزعم الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلق من اليمن.

ومساء الجمعة، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف هدف حيوي إسرائيلي في حيفا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي، في هجوم هو الثاني من نوعه خلال ساعات.

وقال الناطق العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية، يحيى سريع، في تصريح صحفي، إن القوة الصاروخية في القوات المسلحة نفذت عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا إسرائيليا في منطقة حيفا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي هو الثاني خلال ساعات.

وأضاف أن "الصاروخ وصل إلى هدفه بنجاح، وأجبر ملايين المستوطنين على الهروب إلى الملاجئ".

ومنذ اندلاع العدوان على قطاع غزة، تشنّ القوات المسلحة اليمنية عمليات صاروخية باتجاه "إسرائيل" وضدّ سفن في البحر الأحمر مرتبطة بالاحتلال.