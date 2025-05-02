شهداء وجرحى في غارات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة

وطن: استشهد طفل وأصيب آخرون، مساء اليوم الجمعة، في غارة شنها الاحتلال الإسرائيلي على تجمع للمواطنين غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد الطفل سعدي محمد سعدي أبو عودة من بلدة بيت حانون شمال القطاع، إثر قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين على شارع الثورة غرب مدينة غزة.

وبعد برهة من الوقت، شنت طائرات الاحتلال غارة ثانية على مجموعة من المواطنين في ذات الشارع، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

كما أصيب مواطنون في غارتين للاحتلال على منزل في حي الشجاعية، وعلى منطقة الشعف بحي التفاح، شرق مدينة غزة.

وأصيب مواطن برصاص الاحتلال في بلدة القرارة شمال شرق خان يونس. كما قصفت طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال متفرق بدوية في حي الأمل غرب خان يونس، جنوب القطاع.

وفي وقت سابق، استشهد مواطنان جراء قصف الاحتلال منطقة "سوق الزاوية" بمدينة غزة، وأصيب خمسة مواطنين أحدهم بصورة حرجة، جراء قصف الاحتلال منزلا في منطقة "الشيخ زايد" شمال القطاع، جرى نقلهم إلى مستشفى العودة.

كما استشهد الشاب عبد الرؤوف الدرة متأثرا بجروحه الحرجة التي أصيب بها جراء قصف الاحتلال مخيم البريج وسط القطاع قبل يومين.

واستشهد 11 مواطنا بينهم أطفال، وأصيب العشرات بجروح، غالبيتهم خطيرة، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا، ونادي خدمات البريج بقطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن 8 مواطنين استشهدوا، وأصيب العشرات بينهم نساء وأطفال، إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا مأهولا في جباليا البلد شمال القطاع.

وأكد استشهاد 3 أطفال بينهم شقيقان، وإصابة عدد من المواطنين، في غارة من مسيّرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين داخل خيمةً في نادي خدمات البريج وسط القطاع.

واستشهد طفل وشاب، إثر قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيي الزيتون والشجاعية بمدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد الطفل عون نزار الديب، وإصابة جده عون الديب، إثر قصف الاحتلال على شارع السكة في حي الشجاعية شرق غزة.

كما استشهد مواطن، وأصيب آخرون بجروح، إثر قصف طائرات الاحتلال "بركسا" بحي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وأعلنت مصادر طبية، ارتفاع عدد الشهداء في غارات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 45 شهيدا على الأقل.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال جرائم إبادة جماعية في القطاع خلّفت أكثر من 170 ألف مواطن بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل.