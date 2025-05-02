"سرايا القدس": فجرنا جرافة وقنبلة برتل لآليات الاحتلال شرق غزة

وطن: أعلن الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي " سرايا القدس" عن تفجير جرافة عسكرية إسرائيلية وقنبلة من مخلفات الاحتلال في رتل من آليات الاحتلال في حي التفاح شرق مدينة غزة.

واكدت سرايا القدس في بيان مقتضب، تفجير جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع (D9) خلال توغلها شرق حي التفاح بمدينة غزة.

كما اعلنت سرايا القدس أنه بعد عودة مجاهديها من خطوط القتال أكدوا تفجير قنبلة MK84 من مخلفات الاحتلال يوم السبت الماضي كانت مجهزة مسبقاً في رتل من آليات الاحتلال بحي التفاح شرق مدينة غزة.