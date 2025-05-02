الاحتلال يقتحم بلدة الخضر في بيت لحم ويغلق مداخل أريحا

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بلدة الخضر جنوب بيت لحم، حيث تمركزت في مناطق "البوابة" و"صبري" والشارع الرئيسي المؤدي إلى البلدة القديمة، وسيرت دوريات راجلة في الأحياء.

وأفادت مصادر محلية أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع خلال الاقتحام، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بين المواطنين.

وفي سياق متصل، أغلقت قوات الاحتلال المداخل المؤدية إلى مدينة أريحا، مستخدمة البوابات العسكرية المقامة على الطرق المؤدية إلى المدينة.

وأشار شهود عيان إلى أن الاحتلال أجبر المركبات على التوقف في طوابير طويلة، ومنع عددًا من المواطنين من المرور، وسط انتشار مكثف لجنوده على الحواجز.