الإعلام العبري: فشل مفاوضات التهدئة المؤقتة في غزة

وطن: أكدت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الجمعة، فشل التوصل إلى هدنة مؤقتة في قطاع غزة، حيث "تصرّ إسرائيل على توسيع عملياتها العسكرية".

وأضافت الصحيفة أنّ الاحتلال الإسرائيلي "أبلغ الوسطاء رفضه مقترح وقف إطلاق النار في غزة، وتراجعه عن الشروط التي تم التوافق عليها، في الأيام الأخيرة".

كما "أبدت إسرائيل رغبتها في الإبقاء على وجود قواتها داخل القطاع، حتى نهاية العام الحالي، وتوسيع نطاق عمليتها العسكرية"، بحسب الصحيفة.

وكان موقع "زمان إسرائيل" قد نقل، قبل أيام، عن مصدر إسرائيلي قوله، إنّ "إسرائيل لن تقبل باتفاق لوقف إطلاق النار في غزة لمدة 5 سنوات".

وأضاف المصدر بأنّ تصعيد العدوان على غزة "يهدف إلى ممارسة ضغط مستمر على حماس، لدفعها إلى قبول شروط إسرائيل في صفقة الأسرى".

المصدر:"الميادين"