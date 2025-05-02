بيان مشترك للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج و"المؤتمر الشعبي 14 مليون": قرارات "المجلس المركزي" غير شرعية ولا تمثل إرادة الشعب ولا تُلزمه بشيء

وطن: بحث المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج والمؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون، ظروف وأسباب ونتائج عقد دورة "المجلس المركزي"، الذي ظل غائبًا لعام ونصف، رغم ما يتعرض له شعبنا من جريمة إبادة جماعية وتجويع ممنهج وتدمير في قطاع غزة، دون أن يُعقَد أو يصدر عنه أي بيان إدانة ضد المذابح التي يشاهدها العالم يوميًا وعلى الهواء مباشرة.

وأكد الطرفان، في بيان مشترك وصل وطن نسخة عنه، أن عقد المجلس جاء استجابة لضغوط عربية معلنة، مفرطًا باستقلالية القرار الوطني الفلسطيني، ومتجاوزًا النظام الداخلي لمنظمة التحرير الفلسطينية، كما ارتكب المجلس تجاوزات دستورية عبر استحداث منصب نائب لرئيس السلطة محمود عباس، في خطوة تثير المخاوف من تعميق هذه السياسات، ونقل تجربة حملة "حماية وطن" إلى عموم الضفة الغربية، كورقة حسن سلوك، على أمل دور مشابه في قطاع غزة.

ورأى المجتمعون أن ما صدر عن "المجلس المركزي" يمثل خرقًا جديدًا في جدار الصمود الفلسطيني، وطعنة موجهة لثوابت القضية الفلسطينية.

كما عبّر الطرفان عن رفضهما واستنكارهما لما أقدم عليه الرئيس محمود عباس، المنتهية ولايته، والمجلس المركزي "غير الشرعي"، من تعيين حسين الشيخ نائبًا لرئيس السلطة الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وأعلن الطرفان أن هذه الإجراءات غير الشرعية وغير الدستورية لا تُلزم الشعب الفلسطيني بشيء، مؤكدَين أن المؤتمرَين، ومعهما أوساط واسعة من فعاليات ومؤسسات وجماهير شعبنا، سيرفضون هذه الخطوات، وسيسلكون الطرق الديمقراطية والشعبية لإلغائها.

ودعا الطرفان قوى الشعب الحيّة، وكافة الأوساط الأهلية والشعبية، إلى الاصطفاف معًا للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وممارسة ضغط فعّال من أجل العودة إلى الشعب ليكون صاحب القرار، من خلال إجراء انتخابات شاملة، وفي مقدمتها انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني بمشاركة أبناء شعبنا في الوطن والشتات.

نص البيان كاملا كما وصل لوطن:

بيان صحفي عن لقاء الأمس ٣٠/٤/٢٠٢٥

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في اجتماع ضم إخوة من المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، وإخوة من المؤتمر الشعبي الفلسطيني ١٤ مليون الاربعاء 30/ 4 ، بحث الطرفان آخر التطورات المتعلقة بالعدوان الاجرامي الذي يستهدف الاهل في غزة العزة والكرامة وفي الضفة المحتلة،، وسبل دعم وإسناد مقاومتنا الباسلة وتعزيز صمود اهلنا في مواجهة مؤامرة التهجير التي تستهدف وجودهم على ارضهم توطئة لتفريغها من اصحابها وضمها للكيان المحتل.

كما توقف الطرفان امام الوضع الداخلي الفلسطيني ومواصلة سياسة التنازلات المجانية للاحتلال وكذلك التفرد والاستئثار والدكتاتورية التي تقوم بها القيادة غير الشرعية للمنظمة والسلطة ، عبر مواصلة موقفها المعادي للمقاومة واستمرار اعتقال مئات المقاومين في الضفة الغربية ، وتعزيز وظيفته الامنية التي تقدم خدمات امنية للاحتلال عوضا عن توفير مقومات الصمود لشعبنا خصوصا المناطق الريفية التي تواجه جرائم المستوطنين وتعدياتهم اليومية على حياة المواطنين وارضهم وممتلكاتهم .



من جانب آخر توقف الاجتماع امام ظروف واسباب ونتائج عقد دورة "المجلس المركزي " غير الشرعي والذي ظل غائبا لعام ونصف امام ما يتعرض له شعبنا من جريمة إبادة جماعية وتجويع ممنهج وتدمير في قطاع غزة دون ان يجتمع او يصدر اي بيان ادانة ضد المذابح التي يشاهدها العالم يوميا وعلى الهواء مباشرة .



وتم عقد المجلس استجابة لضغوط عربية معلنة مفرطا باستقلالية القرار الوطني الفلسطيني وتجاوز النظام الداخلي للمنظمة كما اقدم على تجاوزات دستورية باستحداث منصب نائب لعباس وبما يشير الى المخاطر المنتظرة جراء تعميق هذه السياسة بنقل تجربة حملة " حماية وطن " إلى عموم الضفة الغربية كورقة حسن سلوك على امل دور منتظر شبيه في قطاع غزة ، واعتبر المجتمعون ان ما صدر عن "المجلس المركزي " يشكل خرقا جديدا في جدار الصمود الفلسطيني وطعنة موجهة لثوابت القضية الفلسطينة كما اكد المجتمعون استنكارهم ورفضهم لكل ما اقدم عليها السيد محمود عباس المنتهية ولايته "والمجلس المركزي "غير الشرعي بتعيين حسين الشيخ نائباً لرئيس السلطة الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.



ويعلن الطرفان ان كل هذه الاجراءات غير الشرعية وغير الدستورية لا تلزم شعبنا بشيء وان المؤتمرين ومعهم اوساط واسعة من فعاليات ومؤسسات وجماهير شعبنا اذ ترفض هذه الاجراءات فانها ستعمل عبر الطرق الديمقراطية والشعبية لإلغائها وتأكيدا على ذلك فانها تهيب بقوى شعبنا الحية وكافة الأوساط الاهلية والشعبية الاصطفاف معا من اجل الدفاع عن حقوق شعبنا ومقاومته الباسلة والضغط الفاعل من اجل العودة إلى الشعب ليكون صاحب القرار في انتخاب قيادته من خلال اجراء انتخابات شاملة وفي مقدمتها انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني بمشاركة ابناء شعبنا في الوطن والشتات .

كما قرر المؤتمران تعزيز العمل المشترك والاتصال بجميع القوى والفعاليات في الوطن والشتات لتحقيق اوسع اصطفاف في مواجهة جرائم الاحتلال واعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على اسس الشراكة والديمقراطية والإرادة الشعبية ونبذ سياسات التفرد والدكتاتورية .