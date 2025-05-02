القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف موقع حيوي للاحتلال في حيفا بصاروخ باليستي "فرط صوتي"

وطن: أعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء اليوم، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت هدفًا حيويًا للاحتلال الإسرائيلي في منطقة حيفا المحتلة، باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي هو الثاني خلال ساعات.

وأكدت القوات أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة، ما أجبر ملايين المستوطنين على الهروب إلى الملاجئ، مشددة على استمرار عملياتها العسكرية الداعمة للشعب الفلسطيني، وفرض الحصار البحري على "إسرائيل" من البحرين الأحمر والعربي.

ودعت في بيانها الشعوب العربية والإسلامية إلى أداء واجباتها الدينية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن الحصار على "إسرائيل" سيستمر حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، رغم محاولات الولايات المتحدة كسره عبر عدوانها العسكري.