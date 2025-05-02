العفو الدولية: حصار "إسرائيل" لقطاع غزة عقاب جماعي وجريمة حرب

وطن: قالت منظمة العفو الدولية اليوم الجمعة، "إن حصار إسرائيل لقطاع غزة عقاب جماعي وجريمة حرب تتمثل في استخدام تجويع المدنيين سلاحا."

وأكدت المنظمة أن "الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة يمثل جريمة حرب ويشكل عقابا جماعيا غير قانوني بحق سكان القطاع."

وشددت المنظمة على أن هذا الحصار المدمر يجب أن ينتهي فورا، معتبرة أنه أحد أفعال الإبادة الجماعية وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

واضافت ان "إسرائيل تفرض ظروفا معيشية صعبة على فلسطينيي غزة لتدميرهم جسديا وأفعالها تمثل إبادة جماعية".