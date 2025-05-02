للمرة الثانية خلال اليوم .. القوات المسلحة تطلق صاروخا باليستيا على شمال فلسطين

رام الله - وطن: دوت صافرات الانذار ظهر اليوم الجمعة في عشرات المدن والبلدات من القدس إلى شمال حيفا والجولان المحتل بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

وأفادت القناة الإسرائيلية 14 بسماع دوي انفجارات في شمال ووسط فلسطين المحتلة ،وصواريخ اعتراضية في منطقة القدس.

وأعلن جيش الاحتلال أنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن، وهو الثاني من نوعه الذي يستهدف الاحتلال خلال أقل من 24 ساعة.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن منظومة الدفاعات الجوية اعترضت الصاروخ.

وقال شهود عيان أن 3 انفجارات دوت في سماء مرج ابن عامر قرب جنين.

وقالت مصادر ان حريقا نشب في شمال فلسطين المحتلة جراء سقوط شظايا من الصاروخ اليمني والصواريخ الاعتراضية التي اطلقها الاحتلال.

وكان جيش الاحتلال أعلن في وقت سابق أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن.

وقال إذاعة جيش الاحتلال أن 25 صاروخا باليستيا أطلقت من اليمن منذ استئناف القتال في قطاع غزة يوم 18 مارس/آذار الماضي.