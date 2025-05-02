جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي في حادث بالجولان المحتل

رام الله - وطن: لقي جندي في جيش الاحتلال مصرعه وأصيب ثلاثة جنود آخرين في حادث سير خلال عملية عسكرية بهضبة الجولان المحتل، وفق ما أعلن جيش الاحتلال اليوم الجمعة.

وقال جيش الاحتلال في بيان اليوم الجمعة إن الرقيب نيف دياج 19 عاما، جندي من الكتيبة (890) التابعة للواء المظليين لقي مصرعه في حادث سير خلال عملية عسكرية في هضبة الجولان، وتم إخطار عائلته".

وأصيب 3 جنود آخرين من الكتيبة (890) في الحادث، وتم إجلاء الجنود إلى المستشفى لتلقي المزيد من العلاج، وتم إبلاغ عائلاتهم".