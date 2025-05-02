استشهاد الشاب عمر أبو ليل برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة

رام الله - وطن: استشهد الشاب عمر مصطفى أبو ليل صباح اليوم الجمعة في مخيم بلاطة قرب مدينة نابلس.

وقالت وزارة الصحة انها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد الشاب عمر مصطفى أبو ليل (39 عاماً) برصاص الاحتلال، صباح اليوم الجمعة في مخيم بلاطة.

وكانت قوات الاحتلال قد حاصرت صباح اليوم الجمعة، منزلا على مدخل مخيم بلاطة شرق نابلس.

وافادت مصادر محلية بسماع دوي انفجار وإطلاق نار داخل منزل يحاصره الاحتلال في مخيم بلاطة .

واضافت المصادر ان قوات الاحتلال تحتجز شابًا خلال مداهمتها أحد المنازل في شارع القدس .

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال، اقتحمت محيط مخيم بلاطة، وحاصرت أحد المنازل هناك، ثم تبعها تعزيزات من آليات الاحتلال.

وأضافت أن قوات الاحتلال أغلقت جميع مداخل ومخارج المخيم.